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У Мудрика дві результативні дії в товариському матчі Челсі

14 липня 2024 06:45
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Челсі перемогло Лідс 5-1 у закритому товариському матчі
Михайло Мудрик. Фото: Reuters/David Klein
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" продовжує готуватись до наступного сезону. Клуб проводить товариські матчі, але поки що за зачиненими дверима.

У контрольному матчі "Челсі" перемогло "Лідс" з рахунком 5:1, повідомив Х From The Shed End.

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Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі зі збірною Словаччини. Фото: Reuters/Bernadett Szabo

Мудрик виявився дуже активним

Михайло Мудрик, Крістофер Нкунку та Ноні Мадуеке записали у свій актив по дві результативні дії. Перші два забили по м'ячу та зробили за результативні передачі, а третій зробив дубль.

Зазначимо, що товариський матч тривав 3 тайми по 45 хвилин, щоб зіграли більше гравців.

У липні "Челсі" також зіграє заплановані контрольні матчі проти "Рексема" та "Селтіка". При цьому невідомо, чи будуть закриті вони для публіки.

Раніше Мудрик відмовився від відпустки після матчів за збірну України. Футболіст також хотів поїхати на Олімпійські ігри, але "Челсі" його не відпустив.

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