"У Мудрика есть талант": легенда "Челси" дала характеристику украинцу

Михаил Мудрик в матче с "Арсеналом". Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Бывший форвард сборной Нидерландов Джимми Флойд Хассельбайнк оценил первые месяцы в "Челси" Михаила Мудрика. Тренер объяснил, что необходимо украинцу для прогресса в английской команде.

Хассельбайнк не сомневается в том, что Мудрика ждет большое будущее, сообщает The Chelsea Chronicle.

Читайте также:

Форвард, который забил 69 голов за "Челси", оценил игру в лондонской команде украинского футболиста Михаила Мудрика. Хассельбайнк объяснил, почему вингер пока не может оправдать те надежды, которые возложили на него болельщики.

Михаил Мудрик упустил момент. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Главная проблема Мудрика

Эксперт напомнил о том, что Мудрик является молодым игроком, который перешел в один из сильнейших чемпионатов Европы из более слабой лиги. Хассельбайнк считает, что Михаилу необходимо время для адаптации в АПЛ.

"Любому игроку сложно адаптироваться в Англии. Футбол в этой стране отличается от других чемпионатов. Но Мудрик справится. После его первого матча за "Челси" я понял, что у парня есть потенциал. Ему необходимо лишь игровое время. Мудрик должен чаще выходить на поле.

Удивлен, что тренеры "Челси" этого не понимают. У команды неудачный сезон, и к новому надо готовиться уже сейчас. Мудрика важно чаще выпускать на поле, дать ему возможность привыкнуть к этому футболу. Талант у парня есть. Главное раскрыть потенциал", — рассказал Джимми Флойд Хассельбайнк.

Напомним, украинский боксер Александр Гвоздик рассказал правду о ссоре с Василием Ломаченко.

Легкоатлетка Ярослава Магучих показала подтянутую фигуру и рассказала о превосходстве над конкурентками.

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может уйти из "Арсенала". Уже известно, какие клубы им интересуются.

Португалец Криштиану Роналду опередил Лео Месси и установил уникальное достижение.

Хавбек "Марселя" Руслан Малиновский получил травму. Стали известны его сроки восстановления.