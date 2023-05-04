"У Мудрика есть талант": легенда "Челси" дала характеристику украинцу
Бывший форвард сборной Нидерландов Джимми Флойд Хассельбайнк оценил первые месяцы в "Челси" Михаила Мудрика. Тренер объяснил, что необходимо украинцу для прогресса в английской команде.
Хассельбайнк не сомневается в том, что Мудрика ждет большое будущее, сообщает The Chelsea Chronicle.
Форвард, который забил 69 голов за "Челси", оценил игру в лондонской команде украинского футболиста Михаила Мудрика. Хассельбайнк объяснил, почему вингер пока не может оправдать те надежды, которые возложили на него болельщики.
Главная проблема Мудрика
Эксперт напомнил о том, что Мудрик является молодым игроком, который перешел в один из сильнейших чемпионатов Европы из более слабой лиги. Хассельбайнк считает, что Михаилу необходимо время для адаптации в АПЛ.
"Любому игроку сложно адаптироваться в Англии. Футбол в этой стране отличается от других чемпионатов. Но Мудрик справится. После его первого матча за "Челси" я понял, что у парня есть потенциал. Ему необходимо лишь игровое время. Мудрик должен чаще выходить на поле.
Удивлен, что тренеры "Челси" этого не понимают. У команды неудачный сезон, и к новому надо готовиться уже сейчас. Мудрика важно чаще выпускать на поле, дать ему возможность привыкнуть к этому футболу. Талант у парня есть. Главное раскрыть потенциал", — рассказал Джимми Флойд Хассельбайнк.
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