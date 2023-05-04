"У Мудрика є талант": легенда "Челсі" дала характеристику українцеві
Колишній форвард збірної Нідерландів Джиммі Флойд Хассельбайнк оцінив перші місяці у "Челсі" Михайла Мудрика. Тренер пояснив, що необхідно українцеві для прогресу в англійській команді.
Хассельбайнк не сумнівається в тому, що на Мудрика чекає велике майбутнє, повідомляє The Chelsea Chronicle.
Форвард, який забив 69 голів за "Челсі", оцінив гру у лондонській команді українського футболіста Михайла Мудрика. Хассельбайнк пояснив, чому вінгер поки що не може виправдати ті надії, які поклали на нього вболівальники.
Головна проблема Мудрика
Експерт нагадав про те, що Мудрик є молодим гравцем, який перейшов до одного з найсильніших чемпіонатів Європи зі слабшої ліги. Хассельбайнк вважає, що Михайлу потрібен час для адаптації до АПЛ.
"Будь-якому гравцеві складно адаптуватися в Англії. Футбол у цій країні відрізняється від інших чемпіонатів. Але Мудрик впорається. Після його першого матчу за "Челсі" я зрозумів, що у хлопця є потенціал. Йому потрібен лише ігровий час. Мудрик має частіше виходити на поле.
Здивований, що тренери "Челсі" цього не розуміють. У команди невдалий сезон і до нового треба готуватися вже зараз. Мудрика важливо частіше випускати на поле, дати можливість звикнути до цього футболу. Талант у хлопця є. Головне розкрити потенціал", — розповів Джиммі Флойд Хассельбайнк.
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