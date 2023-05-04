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"У Мудрика є талант": легенда "Челсі" дала характеристику українцеві

4 травня 2023 11:34
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"У Мудрика є талант": легенда "Челсі" дала характеристику українцеві
Михайло Мудрик у матчі з "Арсеналом". Фото: REUTERS/Dylan Martinez
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній форвард збірної Нідерландів Джиммі Флойд Хассельбайнк оцінив перші місяці у "Челсі" Михайла Мудрика. Тренер пояснив, що необхідно українцеві для прогресу в англійській команді.

Хассельбайнк не сумнівається в тому, що на Мудрика чекає велике майбутнє, повідомляє The Chelsea Chronicle.

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Форвард, який забив 69 голів за "Челсі", оцінив гру у лондонській команді українського футболіста Михайла Мудрика. Хассельбайнк пояснив, чому вінгер поки що не може виправдати ті надії, які поклали на нього вболівальники.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик змарнував момент. Фото: REUTERS/Hannah Mckay

Головна проблема Мудрика

Експерт нагадав про те, що Мудрик є молодим гравцем, який перейшов до одного з найсильніших чемпіонатів Європи зі слабшої ліги. Хассельбайнк вважає, що Михайлу потрібен час для адаптації до АПЛ.

"Будь-якому гравцеві складно адаптуватися в Англії. Футбол у цій країні відрізняється від інших чемпіонатів. Але Мудрик впорається. Після його першого матчу за "Челсі" я зрозумів, що у хлопця є потенціал. Йому потрібен лише ігровий час. Мудрик має частіше виходити на поле.

Здивований, що тренери "Челсі" цього не розуміють. У команди невдалий сезон і до нового треба готуватися вже зараз. Мудрика важливо частіше випускати на поле, дати можливість звикнути до цього футболу. Талант у хлопця є. Головне розкрити потенціал", — розповів Джиммі Флойд Хассельбайнк.

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