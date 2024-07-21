Париж готовится к Олимпиаде: выселение бездомных и мигрантов Париж готовится к Олимпиаде: выселение бездомных, наркоманов и мигрантов

В Париже перед Олимпиадой начали зачистки улиц от бездомных
В Париже 26 июля стартуют Олимпийские игры. Организаторы турнира и городские власти сейчас завершают последние приготовления к турниру.
Одной из проблем Парижа стало большое количество бездомных, сообщил портал Bild.
Подготовка к Олимпийским играм
Парижские власти в июле активно занялись благоустройством Парижа. Ранее уже были очищены реки, но большой проблемой оставались бездомные.
На текущей неделе власти города и полиция начали активно выселять из Парижа бездомных, наркоманов и нелегальных мигрантов.
Палаточные городки, где жили бездомные, сейчас активно утилизируют.
При этом бездомных, наркоманов и нелегальных мигрантов садят в автобусы и переселяют в другие французские города.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От Украины на турнире выступят 140 спортсменов — самое маленькое представительство со времен независимости.
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