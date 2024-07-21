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В Париже перед Олимпиадой начали зачистки улиц от бездомных

21 июля 2024 09:37
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Париж готовится к Олимпиаде: выселение бездомных и мигрантов Париж готовится к Олимпиаде: выселение бездомных, наркоманов и мигрантов
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В Париже 26 июля стартуют Олимпийские игры. Организаторы турнира и городские власти сейчас завершают последние приготовления к турниру.

Одной из проблем Парижа стало большое количество бездомных, сообщил портал Bild.

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Зачистка Парижа от бездомных. Фото: Bild

Подготовка к Олимпийским играм

Парижские власти в июле активно занялись благоустройством Парижа. Ранее уже были очищены реки, но большой проблемой оставались бездомные.

На текущей неделе власти города и полиция начали активно выселять из Парижа бездомных, наркоманов и нелегальных мигрантов.

Палаточные городки, где жили бездомные, сейчас активно утилизируют.

При этом бездомных, наркоманов и нелегальных мигрантов садят в автобусы и переселяют в другие французские города.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От Украины на турнире выступят 140 спортсменов — самое маленькое представительство со времен независимости.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

Украинского комментатора хотят надолго отстранить от работы — что известно.

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