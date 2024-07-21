Париж готується до Олімпіади: виселення бездомних та мігрантів Париж готується до Олімпіади: виселення бездомних, наркоманів та мігрантів

Президент Франції Емманюель Макрон. Фото: LUDOVIC MARIN/Pool via Reuters

У Парижі 26 липня стартують Олімпійські ігри. Організатори турніру та міська влада зараз завершують останні приготування до турніру.

Однією з проблем Парижа стала велика кількість безпритульних, повідомив портал Bild.

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Підготовка до Олімпійських ігор

Паризька влада в липні активно зайнялася благоустроєм Парижа. Раніше вже було очищено річки, але великою проблемою залишалися безхатьки.

Цього тижня влада міста і поліція почали активно виселяти з Парижа безпритульних, наркоманів та нелегальних мігрантів.

Наметові містечка, де жили безхатченки, зараз активно утилізують.

При цьому безпритульних, наркоманів та нелегальних мігрантів садять до автобусів та переселяють до інших французьких міст.

Олімпійські ігри у Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Від України на турнірі виступатимуть 140 спортсменів — найменше представництво з часів незалежності.

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