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В "Полесье" расистский скандал: ультрас выступили против африканских легионеров

11 июля 2023 13:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В "Полесье" расистский скандал: ультрас выступили против африканских легионеров
Бенни Маккуана. Фото: "Полесье"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

После выхода в Украинскую премьер-лигу житомирское "Полесье", ставящее себе высокие цели, стало "хедлайнером" летнего трансферного окна. Последними покупками стали конголезец Бени Макуана и нигериец Чиджоке Анигбосо.

Клубу удалось купить талантливых футболистов, которые в будущем смогут им помочь, но против такой трансферной кампании выступила группировка "WHITE ZT FAMILY" ("Белая житомирская семья").

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Ранее "Полесье" также оформило переходы украинских футболистов не из Житомирской области: Никиты Кравченко, Сергея Чоботенко, Артема Шабанова, Дениса Бойко и Эмиля Мустафаева.

"Черный список" для африканцев

Ультрас в социальных сетях акцентируют внимание на том, что это не расизм с их стороны, а просто желание видеть в клубе футболистов из Житомирской области. Интересно, что к ним подобное возмущение пришло не после трансферов украинцев и азербайджанца Мустафаева, которые не родом из их региона, а после игроков из Африки.

"Джарджу из Гамбии, Аниагбосо из Нигерии, Макуана из Конго. Бум африканских игроков в ФК Полесья — одна из обсуждаемых тем в СМИ Украины.

Самая дорогая покупка (600 000€ по данным transfermarkt) — Бени Макуана из Монпелье. В прошлом сезоне чемпионата Франции он выходил только на замену в 8 матчах, оказался в тени и ничем себя не проявил. За сборную Конго отыграл 12 матчей, результативными действиями также не отличался. И чем он лучше украинцев?

Однако во время войны детские спортивные школы в Украине получают минимальную поддержку. Молодым футболистам сложно пробиться в основной состав первой команды "Полесья", где играют такие иностранные легионеры.

Позиция WZTF однозначна — африканских легионеров в "Черный список"!

И дело здесь не в расизме. Мы хотим, чтобы за "Полесье" выступали, прежде всего, близкие по духу и менталитету игроки. В Житомире никогда не было чернокожих игроков, и это традиция, отличающая наш клуб от других. Cелекционеры должны прежде всего искать новых игроков на Житомирщине, в соседних областях, то есть исторически по духу близки к "Полесскому краю". А уже потом обращать внимание на всю Украину и Европу"— говорится в заявлении ультрас.

Напомним, хавбек Михаил Мудрик определился с будущим в "Челси" после разговора с Почеттино.

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