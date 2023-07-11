У "Поліссі" расистський скандал: ультрас виступили проти африканських легіонерів

Бені Макуана. Фото: "Полісся"

Після виходу до Української прем’єр-ліги житомирське "Полісся", яке ставить собі високі цілі, стало "хедлайнером" літнього трансферного вікна. Останніми покупками стали конголезець Бені Макуана та нігерієць Чіджоке Анігбосо.

Клубу вдалося купити талановитих футболістів, які в майбутньому зможуть їм допомогти, але проти такої трансферної кампанії виступило угруповання "WHITE ZT FAMILY" ("Біла житомирська сім’я").

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Раніше "Полісся" також оформило переходи українських футболістів не з Житомирської області: Микити Кравченко, Сергія Чоботенко, Артема Шабанова, Дениса Бойка та Еміля Мустафаєва.

"Чорний список" для африканців

Ультрас в соціальних мережах акцентують увагу на тому, що це не расизм з їх боку, а просто бажання бачити в клубі футболістів з Житомирської області. Цікаво, що до них подібне обурення прийшло не після трансферів українців та азербайджанця Мустафаєва, які не родом з їх регіону, а після гравців з Африки.

"Джарджу з Гамбії, Аніагбосо з Нігерії, Макуана з Конго. Бум африканських гравців в ФК Полісся - одна з обговорюваних тем в ЗМІ України.

Найдорожча покупка (600 000 € за даними transfermarkt) — Бені Макуана з Монпельє. В минулому сезоні чемпіоната Франції він виходив лише на заміну у 8 матчах, опинився в тіні й нічим себе не проявив. За збірну Конго відіграв 12 матчів, результативними діями також не вирізнявся. І чим він краще за українців?

Проте, під час війни, дитячі спортивні школи в Україні отримують мінімальну підтримку. Молодим футболістам важко пробитися в основний склад першої команди Полісся, де грають такі іноземні легіонери.

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І справа тут не в расизмі. Ми хочемо, щоб за "Полісся" виступали передусім близькі за духом та менталітетом гравці. В Житомирі ніколи не було чорношкірих гравців, і це традиція, яка відрізняє наш клуб від інших. Cелекціонери мають передусім шукати нових гравців на Житомирщині, в сусідніх областях, тобто історично за духом близькі до "Поліського краю". А вже потім звертати увагу на всю Україну та Європу", — йдеться в заяві ультрас.

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