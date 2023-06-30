В Польше арестовали российского хоккеиста, оказавшегося шпионом

Работа польской полиции. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Силовые структуры Польши продолжают борьбу с подпольной российской шпионской сетью. Был задержан еще один подозреваемый, который оказался профессиональным спортсменом.

Арестованный Максим С. находился на территории страны с 2021 года, сообщает пресс-служба правительства Польши.

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Задержание спортсмена, которого подозревают в шпионаже в пользу России, произошло еще 11 июня, но известно о нем стало только сейчас. Некий гражданин РФ Максим С. защищал цвета местного хоккейного клуба Первой лиги.

Польская полиция на дежурстве. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Детали дела о шпионаже

Польские силовики сообщили, что россиянин собирал данные о работе критической инфраструктуры в нескольких воеводствах на юге страны. Спортсмен получал денежное вознаграждение за выполнение заданий и работал под руководством куратора.

Суд над шпионом состоялся 13 июня. Задержанному были предъявлены обвинения. Он заключен под стражу сроком на три месяца, но разбирательство по этому делу продолжается, обвиняемый дает показания.

За последние месяцы в Польше задержали 14 человек по делу о работе российской шпионской сети. Члены этой группы не только собирали разведданные, но и готовили диверсии на территории страны.

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