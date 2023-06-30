У Польщі заарештували російського хокеїста, який виявився шпигуном

Робота поліції. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Силові структури Польщі продовжують боротьбу із підпільною російською шпигунською мережею. Було затримано ще одного підозрюваного, який виявився професійним спортсменом.

Заарештований Максим С. перебував на території країни з 2021 року, повідомляє пресслужба уряду Польщі.

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Затримання спортсмена, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії, відбулося ще 11 червня, але відомо про нього стало лише зараз. Громадянин РФ Максим С. захищав кольори місцевого хокейного клубу Першої ліги.

Польська поліція на чергуванні. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Деталі справи про шпигунство

Польські силовики повідомили, що росіянин збирав дані щодо роботи критичної інфраструктури у кількох воєводствах на півдні країни. Спортсмен отримував грошову винагороду за виконання завдань та працював під керівництвом куратора.

Суд над шпигуном відбувся 13 червня. Затриманому було пред'явлено звинувачення. Він взятий під варту терміном на три місяці, але розгляд у цій справі триває, обвинувачений дає свідчення.

За останні місяці у Польщі затримали 14 людей у справі про роботу російської шпигунської мережі. Члени цієї групи не лише збирали розвіддані, а й готували диверсії на території країни.

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