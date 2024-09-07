Грузия разгромила Чехию 4:1 в Лиге Наций, важная победа для борьбы с Украиной

В противостоянии конкурентов сборной Украины в Лиге Наций Грузия разгромила Чехию
В Лиге Наций УЕФА проходят матчи первого тура группового этапа. В группе B1 встретились сборные Грузии и Чехии.
Грузинам удалось победить со счетом 4:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Грузины удивили Чехию
В Тбилиси на стадионе им. Месхи хозяева неожиданно уничтожили Чехию со счетом 4:1.
В первом тайме счет из пенальти открыл Хвича Кварацхелия. Во втором тайме Грузия забила еще три гола.
На 53-й минуте Гиорги Чакветадзе удвоил счет. Разгромным его на 63-й минуте сделал Жорж Микаутадзе.
Спустя еще три минуты после Микаутадзе у грузин забил четвертый гол Гиорги Кочорашвили.
В конце матча чехи забили гол престижа после удара Лукаша Калвача.
Весь матч на скамье запасных провел бывший футболист "Динамо" Киев и сборных Украины U-19 и U-21 Георгий Цитаишвили.
Соперниками сборных Грузии и Чехии в Лиге Наций являются команды Украины и Албании.
Грузия — Чехия — 4:1
Голы: Кварацхелия, 33(п), Чакветадзе, 53, Микаутадзе, 63, Кочорашвили, 66 — Калвах, 80.
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