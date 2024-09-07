Грузія розгромила Чехію 4:1 у Лізі Націй, важлива перемога в боротьбі з Україною

У протистоянні конкурентів збірної України в Лізі Націй Грузія розгромила Чехію
У Лізі Націй УЄФА проходять матчі першого туру групового етапу. У групі B1 зустрілися збірні Грузії та Чехії.
Грузинам вдалося перемогти з рахунком 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.
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У першому таймі єдиний рахунок з пенальті відкрив Хвіча Кварацхелія. У другому таймі Грузія забила ще три голи.
На 53-й хвилині Гіоргі Чакветадзе подвоїв рахунок. Розгромним його на 63-й хвилині зробив Жорж Мікаутадзе.
Ще через три хвилини після Мікаутадзе у грузин забив четвертий гол Гіоргі Кочорашвілі.
В кінці матчу чехи забили гол престижу після удару Лукаша Калвача.
Весь матч на лаві запасних провів колишній футболіст "Динамо" Київ та збірних України U-19 і U-21 Георгій Цітаішвілі.
Суперниками збірних Грузії та Чехії в Лізі Націй є команди України та Албанії.
Грузія —Чехія — 4:1
Голи: Кварацхелія, 33 (п), Чакветадзе, 53, Мікаутадзе, 63, Кочорашвілі, 66 — Калвах, 80.
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