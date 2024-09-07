Грузія розгромила Чехію 4:1 у Лізі Націй, важлива перемога в боротьбі з Україною

Матч Грузія — Чехія. Фото: Reuters

У Лізі Націй УЄФА проходять матчі першого туру групового етапу. У групі B1 зустрілися збірні Грузії та Чехії.

Грузинам вдалося перемогти з рахунком 4:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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У першому таймі єдиний рахунок з пенальті відкрив Хвіча Кварацхелія. У другому таймі Грузія забила ще три голи.

На 53-й хвилині Гіоргі Чакветадзе подвоїв рахунок. Розгромним його на 63-й хвилині зробив Жорж Мікаутадзе.

Ще через три хвилини після Мікаутадзе у грузин забив четвертий гол Гіоргі Кочорашвілі.

В кінці матчу чехи забили гол престижу після удару Лукаша Калвача.

Весь матч на лаві запасних провів колишній футболіст "Динамо" Київ та збірних України U-19 і U-21 Георгій Цітаішвілі.

Суперниками збірних Грузії та Чехії в Лізі Націй є команди України та Албанії.

Грузія —Чехія — 4:1

Голи: Кварацхелія, 33 (п), Чакветадзе, 53, Мікаутадзе, 63, Кочорашвілі, 66 — Калвах, 80.

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