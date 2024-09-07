Матч Україна — Албанія: стартові склади команд на матч Ліги Націй

Гравці збірної України. Фото: УАФ

У Празі збірна України з футболу зіграє матч першого туру Ліги Націй. Суперником національної команди буде Албанія.

Перед грою команди опублікували стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Україна — Албанія

Збірна України підходить до матчу не в оптимальному складі. Команда Сергія Реброва через травми втратила головних зірок команди: форварда Артема Довбика та вінгера Михайла Мудрика.

Через відсутність вінгера "Челсі" Сергій Ребров випустив із перших хвилин матчу дебютанта збірної України Владислава Кабаєва з київського "Динамо".

Стартові склади:

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Циганков, Кабаєв, Яремчук.

Запасні: Бущан, Лунін, Бондар, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Ванат, Зінченко, Тимчик, Піхальонок.

Албанія: Стракоша, Хісай, Ісмайлі, Кумбулла, Мітай, Рамадані, Асллані, Лачі, Н. Байрамі, Асані, Манай.

Запасні: Сімоні, Шеррі, Балліу, А. Байрамі, Ходжа, Узуні, Міхай, Сефері, Беріша, Хадрой, Спахіу, Абраши.

Матч Україна — Албанія на стадіоні празької "Спарти" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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