Матч Україна — Албанія: стартові склади команд на матч Ліги Націй

Україна — Албанія — стартові склади команд на матч Ліги Націй
У Празі збірна України з футболу зіграє матч першого туру Ліги Націй. Суперником національної команди буде Албанія.
Перед грою команди опублікували стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.
Матч Україна — Албанія
Збірна України підходить до матчу не в оптимальному складі. Команда Сергія Реброва через травми втратила головних зірок команди: форварда Артема Довбика та вінгера Михайла Мудрика.
Через відсутність вінгера "Челсі" Сергій Ребров випустив із перших хвилин матчу дебютанта збірної України Владислава Кабаєва з київського "Динамо".
Стартові склади:
Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Циганков, Кабаєв, Яремчук.
Запасні: Бущан, Лунін, Бондар, Таловєров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Маліновський, Ванат, Зінченко, Тимчик, Піхальонок.
Албанія: Стракоша, Хісай, Ісмайлі, Кумбулла, Мітай, Рамадані, Асллані, Лачі, Н. Байрамі, Асані, Манай.
Запасні: Сімоні, Шеррі, Балліу, А. Байрамі, Ходжа, Узуні, Міхай, Сефері, Беріша, Хадрой, Спахіу, Абраши.
Матч Україна — Албанія на стадіоні празької "Спарти" розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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