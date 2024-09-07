Матч Украина — Албания: стартовые составы команд на матч Лиги Наций

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

В Праге сборная Украины по футболу сыграет матч первого тура Лиги Наций. Соперником национальной команды будет Албания.

Перед игрой команды опубликовали стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч Украина — Албания

Сборная Украины подходит к матчу не в оптимальном составе. Команда Сергея Реброва из-за травм потеряла главных звезд команды: форварда Артема Довбика и вингера Михаила Мудрика.

Из-за отсутствия вингера "Челси" Сергей Ребров выпустил с первых минут матча дебютанта сборной Украины Владислава Кабаева из киевского "Динамо".

Стартовые составы:

Украина: Трубин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Бражко, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Кабаев, Яремчук.

Запасные: Бущан, Лунин, Бондарь, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Ванат, Зинченко, Тимчик, Пихалёнок.

Албания: Стракоша, Хисай, Исмайли, Кумбулла, Митай, Рамадани, Асслани, Лачи, Н. Байрами, Асани, Манай.

Запасные: Симони, Шерри, Баллиу, А. Байрами, Ходжа, Узуни, Михай, Сефери, Бериша, Хадрой, Спахиу, Абраши.

Матч Украина — Албания на стадионе пражской "Спарты" начнется в 21:45 по киевскому времени.

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