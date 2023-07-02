В Россию уехал играть бывший легионер "Динамо"

Ибрагим Каргбо. Фото: Динамо Киев

Бывший легионер киевского "Динамо" Ибрагим Каргбо нашел себе новую команду. Правда, находится она в России и играет во втором по статусу дивизионе.

Бельгийский футболист будет играть в Саранске, сообщили российские СМИ.

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Пока известно, что после сезона в словенском "Целье" Каргбо получил статус свободного агента и теперь может перейти в любую команду.

Ибрагим Каргбо в составе "Олимпики". Фото: ФК "Олимпик"

Каргбо играл в Украине после российской агрессии в 2014 году

23-летний игрок прилетел в Саранск, где "Химки" проводят тренировочный сбор и пройдет просмотр. При этом в клубе скептически смотрят на трансфер, поскольку уже имеют максимум легионеров. Чтобы подписать Каргбо, им нужно отказаться от одного из имеющихся иностранцев.

Отметим, что "Химки" в прошлом сезоне стали предпоследними в РПЛ и вылетели в Первую лигу.

Бельгиец сьерра-леонского происхождения находился на контракте с "Динамо" Киев в сезоне 2019-2021 гг. Игрок, рекламируемый в качестве нового Златана Ибрагимовича, сыграл за киевлян две игры, после чего был отдан в аренду донецкому "Олимпику", где забил один мяч за 20 матчей.

Также футболист играл за "Целье", где в семи матчах голов не забивал. Такая же статистика у него была в "Доксе" с Кипра.

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