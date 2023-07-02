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У Росію поїхав грати колишній легіонер "Динамо"

2 липня 2023 09:10
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Агабекян Карен
редактор
У Росію поїхав грати колишній легіонер "Динамо"
Ібрагім Каргбо. Фото: Динамо Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній легіонер київського "Динамо" Ібрагім Каргбо знайшов собі нову команду. Правда, знаходиться вона в Росії та грає у другому за статусом дивізіоні.

Бельгійський футболіст гратиме у Саранську, повідомили російські ЗМІ.

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Наразі відомо, що після сезону у словенському "Цельє" Каргбо отримав статус вільного агента й наразі може перейти у будь-яку команду.

Ібрагім Каргбо у складі "Олімпіка". ФотО: ФК "Олімпік"

Каргбо грав в Україні після російської агресії у 2014 році

23-річний гравець прилетів до Саранська, же "Хімки" проводять тренувальний збір та пройде перегляд. При цьому у клубі скептично дивляться на трансфер, оскільки вже мають максимум легіонерів. Щоб підписати Каргбо, їм потрібно відмовитись від одного з наявних іноземців.

Зазначимо, що "Хімки" минулого сезону стали передостанніми в РПЛ та вилетіли у Першу лігу.

Бельгієць сьєрра-леонського знаходився на контракті з "Динамо" в сезоні 2019-2021 рр. Гравець, якого рекламували як нового Златана Ібрагімовіча, зіграв за киян дві гри, після чого був відданий в оренду донецькому "Олімпіку", де забив один м’яч за 20 матчів.

Також гравець грав за "Цельє", де в сімох матчах голів не забивав. Така ж статистика у нього була в "Доксі" з Кіпру.

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