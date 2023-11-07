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В России чемпион Европы по боксу избил двух людей и начал стрелять по толпе

7 ноября 2023 15:25
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Агабекян Карен
редактор
В России чемпион Европы по боксу избил двух людей и начал стрелять по толпе
Никита Иванов. Фото: росСМИ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В России бывший боксер Никита Иванов попал в скандальную ситуацию. Будучи пьяным, он избил людей, а затем открыл стрельбу по окружающим.

Теперь бывшему чемпиону Европы-2013 грозит тюремный срок, сообщили росСМИ.

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Что произошло с Ивановым

В Москве Иванов возле одного из ресторанов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел к двум посетителям и попросил угостить его сигаретой. Из-за того, что боксер вел себя неадекватно, его дважды попросили отойти.

После второй просьбы Иванов спровоцировал драку и избил этих двух парней.

Затем его попыталась задержать охрана и менеджер ресторана, но он достал пистолет и начал хаотично стрелять, ранив четырех человек.

Утихомирить боксера-стрелка смогла лишь полиция. Теперь в результате содеянного Иванову грозит тюремный срок.

Отметим, что у Иванова не впервые проблемы с законом. Несколько лет назад он в поезде избил другого российского боксера.

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