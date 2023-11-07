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У Росії чемпіон Європи з боксу побив двох людей і почав стріляти по натовпу

7 листопада 2023 15:25
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Агабекян Карен
редактор
У Росії чемпіон Європи з боксу побив двох людей і почав стріляти по натовпу
Микита Іванов. Фото: росЗМІ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Росії колишній боксер Микита Іванов потрапив у скандальну ситуацію. Будучи п'яним, він побив людей, а потім відкрив стрілянину по оточуючих.

Наразі колишньому чемпіону Європи-2013 загрожує тюремний термін, повідомили росЗМІ.

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Що сталося з Івановим

У Москві Іванов біля одного з ресторанів, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, підійшов до двох відвідувачів і попросив пригостити його цигаркою. Через те, що боксер поводився неадекватно, його двічі попросили відійти.

Після другого прохання Іванов спровокував бійку та побив цих двох хлопців.

Потім його спробувала затримати охорона та менеджер ресторану, але він дістав пістолет і почав хаотично стріляти, поранивши чотирьох людей.

Втихомирити боксера-стрільця змогла лише поліція. Тепер за результатами вчиненого Іванову загрожує тюремний термін.

Зазначимо, що у Іванова не вперше проблеми із законом. Кілька років тому він у поїзді побив іншого російського боксера.

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