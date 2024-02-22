В России привлекают спортсменов к войне против Украины

Владимир Путин. Фото: Reuters

Лучшим опровержением того, что у оккупантов "спорт вне политики" стало то, что в Российской Федерации создали специальный военный отряд для спортсменов. Его назвали "Союз" и его цель — привлечь участников к боевым действиям в Украине.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Новини.LIVE.

"По инициативе первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко создали отряд "Союз". Туда вошли участники спортивных соревнований, в частности, турниров боевых искусств", — рассказали в ЦНС.

Финансирование из госбюджета

Сообщается, что отряд спонсируется государственными компаниями России, в том числе Росатомом и Сбербанком. Они во время войны потратили на покупку оружия и оптического оборудования для россиян десятки миллионов рублей.

Добавим, что за обучение участников "Союза" отвечает российский университет спецназа, расположенный в Чечне.

Напомним, что до этого президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт утверждал, что на 27 декабря с начала полномасштабной войны погибло уже более 400 украинских спортсменов.

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