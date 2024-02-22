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В России привлекают спортсменов к войне против Украины

22 февраля 2024 20:44
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
В России привлекают спортсменов к войне против Украины
Владимир Путин. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Лучшим опровержением того, что у оккупантов "спорт вне политики" стало то, что в Российской Федерации создали специальный военный отряд для спортсменов. Его назвали "Союз" и его цель — привлечь участников к боевым действиям в Украине.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Новини.LIVE.

"По инициативе первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко создали отряд "Союз". Туда вошли участники спортивных соревнований, в частности, турниров боевых искусств", — рассказали в ЦНС.

Финансирование из госбюджета

Сообщается, что отряд спонсируется государственными компаниями России, в том числе Росатомом и Сбербанком. Они во время войны потратили на покупку оружия и оптического оборудования для россиян десятки миллионов рублей.

Добавим, что за обучение участников "Союза" отвечает российский университет спецназа, расположенный в Чечне.

Напомним, что до этого президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт утверждал, что на 27 декабря с начала полномасштабной войны погибло уже более 400 украинских спортсменов.

Напомним, "Шахтер" получит предложение по Судакову из английской Премьер-лиги. 

Португалец Роналду вернется в Европу — Криштиану выбрал новый клуб

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Киевское "Динамо" готовится к продаже игроков — кто уйдет из киевской команды. 

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