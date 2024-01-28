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Президент УЕФА Чеферин считает российских спортсменов жертвами

28 января 2024 12:25
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Президент УЕФА Чеферин считает российских спортсменов жертвами
Александр Чеферин. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал возможность допуска российских команд к международным соревнованиям. Он сообщил, что запрет будет действовать, пока идет война, российские спортсмены при этом якобы жертвы.

А информацию о давлении со стороны оккупантов он опроверг, передает Новини.LIVE.

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"Единственное давление идет с другой стороны: чтобы мы не допускали их. На меня никогда не было давления с российской стороны. Этот запрет будет действовать, пока идет война. Я не рад этому, потому что мне жаль спортсменов, но все, включая УЕФА, должны сделать все возможное, чтобы остановить это безумие", — утверждает Чеферин.

То, что российские спортсмены при этом не критикуют кровавую войну, развязанную их страной, чиновник объясняет опасностью против них.

"Что касается того, что российские спортсмены не идут против власти: ты можешь сделать это в Великобритании, я могу в своей стране, но в России ты попадаешь в тюрьму, если ты это сделаешь, или даже хуже. Поэтому им непросто, и они являются жертвами. Это всегда плохо для спортсменов, это всегда плохо для отношений между людьми, но, к сожалению, мы живем в такие сумасшедшие времена. Я очень обеспокоен. То, что я вижу в геополитике, — это страшно", — сказал президент УЕФА.

Россия сыграет с Сербией

Также президент ассоциации заявил, что не видит ничего плохого в игре Сербии против сборной России.

"Это не под нашей юрисдикцией. Сербия также может играть против вас, меня и других в этой комнате. Юридически мы ничего не можем сделать. В определенном смысле, почему это такая уж проблема? В чем проблема, что молодые люди играют в футбол? Иногда нас бомбардируют этим, и тогда я разговариваю с друзьями по всей Европе. Они говорят: "О чем вы говорите?" Они знают, что Россия отстранена, и все. Теперь они играют один товарищеский матч, и что с того?" — сказал Чеферин.

Напомним, что национальная сборная России с февраля 2022 года играет против таких соперников, как Кыргызстан, Ирак, Египет U23, Куба и другие. Однако на 21 марта футбольная ассоциация страны-террористки запланировала спарринг против сборной Сербии — участника следующего ЧЕ. Это будет первый европейский соперник РФ с ноября 2021 года.

Напомним, что после прихода Шевченко легендарные украинские футболисты больше не работают в УАФ.

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санкции против России
УЕФА
Александр Чеферин
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