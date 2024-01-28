Президент УЄФА Чеферін вважає російських спортсменів жертвами

Александр Чеферін. Фото: Reuters

Президент УЄФА Александр Чеферін прокоментував ймовірність допуску російських команд до міжнародних змагань. Він повідомив, що заборона діятиме поки йде війна, при російські спортсмени при цьому нібито жертви.

А інформацію про тиск з боку окупантів він спростував, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Єдиний тиск йде з іншого боку: щоб ми не допускали їх. На мене ніколи не було тиску з російської сторони. Ця заборона буде діяти, поки триває війна. Я не радий цьому, тому що мені шкода спортсменів, але всі, включаючи УЄФА, повинні зробити все можливе, щоб зупинити це божевілля", — стверджує Чеферін.

Те, що російські спортсмени при цьому не критикують криваву війну, яку розв’язала їх країна, чиновник пояснює це небезпекою проти них.

"Що стосується того, що російські спортсмени не йдуть проти влади: ти можеш зробити це у Великій Британії, я можу у своїй країні (Словенії – прим.), але в Росії ти потрапляєш у в’язницю, якщо ти це зробиш, або навіть гірше. Тому їм непросто [протистояти], і вони є жертвами. Це завжди погано для спортсменів, це завжди погано для відносин між людьми, але, на жаль, ми живемо в такі божевільні часи. Я дуже стурбований. Те, що я бачу в геополітиці – це страшно", — сказав президент УЄФА.

Росія зіграє з Сербією

Також президент асоціації заявив, що не бачить нічого поганого у грі Сербії проти збірної Росії.

National teams of Russia and Serbia will play a friendly match in March 2024.



This will be Russia's first match against European country since the suspension of FIFA and UEFA due to the special military operation in Ukraine.



🇷🇺🇷🇸 pic.twitter.com/a1gWyFK4Ye — Based Serbia (@SerbiaBased) December 20, 2023

"Це не під нашою юрисдикцією. Сербія також може грати проти вас, мене та інших у цій кімнаті. Юридично ми нічого не можемо зробити. У певному сенсі, чому це така вже проблема? В чому проблема, що молоді люди грають у футбол? Іноді нас бомбардують цим, і тоді я розмовляю з друзями по всій Європі. Вони кажуть: "Про що ви говорите?". Вони знають, що Росія відсторонена, і все. Тепер вони грають один товариський матч, і що з того?", — сказав Чеферін.

Нагадаємо, що національна збірна Росії з лютого 2022 року грає проти таких суперників, як Киргизстан, Ірак, Єгипет U23, Куба та інші. Однак на 21 березня футбольна асоціація країни-терористки запланувала спаринг проти збірної Сербії – учасника наступного ЧЄ. Це буде перший європейський суперник для РФ з листопада 2021 року.

Нагадаємо, після приходу Шевченка легендарні українські футболісти більше не працюють в УАФ.

Трубін піде з "Бенфіки" влітку — де гратиме українець.

"Барселона" звільнить Хаві і вже обрала нового тренера.

Карло Анчелотті попросив повернути до "Реала" володаря Золотого м'яча.

"Баварія" звільняє Тухеля і вже домовилася з новим тренером.

Трубін розповів, чому Довбик і Циганков досягли успіху в Іспанії.