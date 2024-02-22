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У Росії долучають спортсменів до війни проти України

22 лютого 2024 20:44
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Дмитро Богомолов
Журналіст
У Росії долучають спортсменів до війни проти України
Володимир Путін. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Кращим спростуванням того, що в окупантів “спорт поза політикою” стало те, що в Російській Федерації створили спеціальний військовий загін для спортсменів. Його назвали “Союз” та його мета — залучити учасників до бойових дій в Україні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Новини.LIVE.

"За ініціативи першого заступника голови адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка створили загін "Союз". Туди увійшли учасники спортивних змагань, зокрема, турнірів бойових мистецтв", — розповіли в ЦНС.

Фінансування з держбюджету

Повідомляється, що загін спонсорується державними компаніями Росії, зокрема Росатомом і Сбербанком. Вони під час війни витратили на закупівлю зброї та оптичного обладнання для росіян десятки мільйонів рублів.

Додамо, що за навчання учасників "Союзу" відповідає російський університет спецназу, що розташований у Чечні.

Нагадаємо, що до цього президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт стверджував, що станом на 27 грудня з початку повномасштабної війни загинуло вже понад 400 українських спортсменів.

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