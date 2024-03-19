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В России портят жизнь спортсменке-путинистке — она обвинила Украину

19 марта 2024 14:49
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В России портят жизнь спортсменке-путинистке — она обвинила Украину
Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова. Фото: росСМИ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В России не всем спортсменам хорошо живется, даже, если они поддерживают президента страны Владимира Путина. Одной из тех, кто жалуется на жизнь, стала победительница ОИ-2012 в Лондоне в художественной гимнастке Каролина Севастьянова.

Севастьянова народилась в 1995 году в Киеве, где ее родители были в командировке, и теперь ее доводят до истерики российские силовики, сообщили росСМИ.

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Сообщение Севастьяновой. Фото: скриншот

Что приключилось с путинисткой Севастьяновой

Гимнастке в виду своей деятельности приходится активно летать по России и за рубеж. Проблемы у девушки начинаются на этапе проверки документов, ведь в паспорте местом рождения олимпийской чемпионки-2012 указан Киев. С этого момента ее досматривают с особым пристрастием. К тому же девушку предупредили, что такое отношение будет каждый раз.

"А вообще теперь каждый вылет и прилет превратился в ночной кошмар из-за моего места рождения. Вчера даже первый раз побывала в комнатке "собеседований". Очень неприятно это все и поделать ничего нельзя. Сказали, что теперь такое издевательство будет каждый раз", — написала Севастьянова.

Интересно, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Севастьянова поддержала Владимира Путина, так называемую "СВО", и обвинила Украину в агрессии.

В соцсетях гимнастка продвигала нарративы о запрете русского языка в Украине, перекрытом въезде русских артистов и исполнителей, размещении баз НАТО и подыгрывании США.

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