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У Росії псують життя спортсменці-путіністці — вона звинуватила Україну

19 березня 2024 14:49
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Агабекян Карен
редактор
У Росії псують життя спортсменці-путіністці — вона звинуватила Україну
Олімпійська чемпіонка Кароліна Севастьянова. Фото: росЗМІ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Росії не всім спортсменам добре живеться, навіть якщо вони підтримують президента країни Володимира Путіна. Однією з тих, хто скаржиться на життя, стала переможниця ОІ-2012 у Лондоні в художній гімнастці Кароліна Севастьянова.

Севастьянова народилася 1995 року в Києві, де її батьки були у відрядженні, і тепер її доводять до істерики російські силовики, повідомили росЗМІ.

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Повідомлення Севастьянової. Фото: скриншот

Що трапилося з путіністкою Севастьяновою

Гімнастці через свою діяльність доводиться активно літати Росією та за кордон. Проблеми у дівчини розпочинаються на етапі перевірки документів, адже у паспорті місцем народження олімпійської чемпіонки-2012 вказано Київ. З цього моменту її доглядають з особливою пристрастю. До того ж дівчину попередили, що таке ставлення буде щоразу.

"А взагалі тепер кожен виліт і приліт перетворився на нічний кошмар через моє місце народження. Учора навіть перший раз побувала в кімнатці "співбесід". Дуже неприємно це все і вдіяти нічого не можна. Сказали, що тепер таке знущання буде щоразу", — написала Севастьянова.

Цікаво, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Севастьянова підтримала Володимира Путіна, так звану "СВО", та звинуватила Україну в агресії.

У соцмережах гімнастка просувала наративи про заборону російської мови в Україні, перекритий в'їзд російських артистів та виконавців, розміщення баз НАТО та підігравання США.

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