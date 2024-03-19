У Росії псують життя спортсменці-путіністці — вона звинуватила Україну
У Росії не всім спортсменам добре живеться, навіть якщо вони підтримують президента країни Володимира Путіна. Однією з тих, хто скаржиться на життя, стала переможниця ОІ-2012 у Лондоні в художній гімнастці Кароліна Севастьянова.
Севастьянова народилася 1995 року в Києві, де її батьки були у відрядженні, і тепер її доводять до істерики російські силовики, повідомили росЗМІ.
Що трапилося з путіністкою Севастьяновою
Гімнастці через свою діяльність доводиться активно літати Росією та за кордон. Проблеми у дівчини розпочинаються на етапі перевірки документів, адже у паспорті місцем народження олімпійської чемпіонки-2012 вказано Київ. З цього моменту її доглядають з особливою пристрастю. До того ж дівчину попередили, що таке ставлення буде щоразу.
"А взагалі тепер кожен виліт і приліт перетворився на нічний кошмар через моє місце народження. Учора навіть перший раз побувала в кімнатці "співбесід". Дуже неприємно це все і вдіяти нічого не можна. Сказали, що тепер таке знущання буде щоразу", — написала Севастьянова.
Цікаво, що після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Севастьянова підтримала Володимира Путіна, так звану "СВО", та звинуватила Україну в агресії.
У соцмережах гімнастка просувала наративи про заборону російської мови в Україні, перекритий в'їзд російських артистів та виконавців, розміщення баз НАТО та підігравання США.
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