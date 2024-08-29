Поп-ММА боец Ильяс Якубов включен в список террористов в России

Ильяс Якубов. Фото: скриншот

В России известного чеченского бойца поп-ММА Ильяса Якубова внесли в список террористов. Боец якобы поддерживал теракты.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Росфинмониторинг.

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Российские власти включили 33-летнего Якубова в перечень террористов и экстремистов.

Якубова обвиняют в том, что он оправдывал террористическую деятельность на территории России. В октябре 2023 года он разместил в соцсетях пост с высказываниями, поддерживающими теракты.

На текущий момент боец с октября 2023 года задержан и находится в следственном изоляторе. За свои действия ему грозит семь лет тюрьмы.

Якубов стал известен в сети благодаря поп-ММА. Он постоянно устраивал массовые драки и атаковал тех людей, слова которых ему не нравились.

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