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Усик против Макгрегора — украинец готов сразиться в Колизее

26 августа 2024 10:53
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Александр Усик может провести бой с Конором Макгрегором в Колизее
Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик попробовал себя в кино как боец MMA. Что касается реального поединка, то ему интересна только одна схватка.

О возможном бое в ММА Усик рассказал в интервью радио НВ.

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По словам Усика, он нормально относится к поединкам между боксерами и бойцами ММА, поскольку понимает, что это просто зарабатывание денег.

При этом Усику не нравится трешток с оскорблениями, которые есть вокруг этих поединков, поскольку их смотрят дети.

Усик отметил, что то, что боксеры и бойцы ММА выступают и организуют бои, а люди приходят их смотреть и платят за это, является естественным процессом. Он подчеркнул, что никто не заставляет людей тратить деньги на эти меры, а спрос создает предложение.

Относительно себя Усик отметил, что ему этого не нужно. При этом со звездным бойцом Конором Макгрегором он мог бы и выйти на ринг.

"То, что мы сейчас общаемся с Макгрегором — это чисто историческая такая вещь. Представляете, где-то в Италии в Колизее выскочить? Это круто, мы соберем нормально людей, прорекламируем свою страну и все то, что мы хотим", — сказал Усик.

Отметим, что Усик 21 декабря проведет реванш против британца Тайсона Фьюри.

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Александр Усик ММА бокс Конор Макгрегор супертяжелый вес профессиональный бокс украинские боксеры

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