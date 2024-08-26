Александр Усик может провести бой с Конором Макгрегором в Колизее

Украинский боксер Александр Усик. Фото: скриншот

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик попробовал себя в кино как боец MMA. Что касается реального поединка, то ему интересна только одна схватка.

О возможном бое в ММА Усик рассказал в интервью радио НВ.

Читайте также:

Усик против Макгрегора в ММА

По словам Усика, он нормально относится к поединкам между боксерами и бойцами ММА, поскольку понимает, что это просто зарабатывание денег.

При этом Усику не нравится трешток с оскорблениями, которые есть вокруг этих поединков, поскольку их смотрят дети.

Усик отметил, что то, что боксеры и бойцы ММА выступают и организуют бои, а люди приходят их смотреть и платят за это, является естественным процессом. Он подчеркнул, что никто не заставляет людей тратить деньги на эти меры, а спрос создает предложение.

Относительно себя Усик отметил, что ему этого не нужно. При этом со звездным бойцом Конором Макгрегором он мог бы и выйти на ринг.

"То, что мы сейчас общаемся с Макгрегором — это чисто историческая такая вещь. Представляете, где-то в Италии в Колизее выскочить? Это круто, мы соберем нормально людей, прорекламируем свою страну и все то, что мы хотим", — сказал Усик.

Отметим, что Усик 21 декабря проведет реванш против британца Тайсона Фьюри.

Напомним, "Динамо" может продать Владислава Ваната в известную команду, уже покупавшую игроков у киевлян.

Андрей Лунин принял решение о трансфере из "Реала" — куда перейдет футболист.

Трансфер Виктора Цыганкова принесет "Жироне" огромные деньги — куда перейдет украинец.

"Динамо" нашло нового форварда, который решит проблему команды в атаке.

Александр Усик хочет должность министра молодежи и спорта Украины.