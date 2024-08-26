Александр Усик может провести бой с Конором Макгрегором в Колизее

Усик против Макгрегора — украинец готов сразиться в Колизее
Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик попробовал себя в кино как боец MMA. Что касается реального поединка, то ему интересна только одна схватка.
О возможном бое в ММА Усик рассказал в интервью радио НВ.
Усик против Макгрегора в ММА
По словам Усика, он нормально относится к поединкам между боксерами и бойцами ММА, поскольку понимает, что это просто зарабатывание денег.
При этом Усику не нравится трешток с оскорблениями, которые есть вокруг этих поединков, поскольку их смотрят дети.
Усик отметил, что то, что боксеры и бойцы ММА выступают и организуют бои, а люди приходят их смотреть и платят за это, является естественным процессом. Он подчеркнул, что никто не заставляет людей тратить деньги на эти меры, а спрос создает предложение.
Относительно себя Усик отметил, что ему этого не нужно. При этом со звездным бойцом Конором Макгрегором он мог бы и выйти на ринг.
"То, что мы сейчас общаемся с Макгрегором — это чисто историческая такая вещь. Представляете, где-то в Италии в Колизее выскочить? Это круто, мы соберем нормально людей, прорекламируем свою страну и все то, что мы хотим", — сказал Усик.
Отметим, что Усик 21 декабря проведет реванш против британца Тайсона Фьюри.
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