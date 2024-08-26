Олександр Усик може провести бій з Конором Макгрегором у Колізеї

Український боксер Олександр Усик. Фото: скриншот

Об’єднаний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик спробував себе у кіно як боєць MMA. Стосовно реального поєдинку, то йому цікавий лише один бій.

Про можливий бій в ММА Усик розповів у інтерв’ю радіо НВ.

Читайте також:

Усик проти Макгрегора в ММА

За словами Усика, він нормально ставиться до поєдинків між боксерами ти бійцями ММА, оскільки розуміє, що це просто заробляння грошей.

При цьому Усику не подобається трешток з образами, який є навколо цих поєдинків, оскільки це дивляться діти.

Усик зазначив, що те, що боксери та бійці ММА виступають і організовують бої, а люди приходять їх дивитися і платять за це, є природним процесом. Він підкреслив, що ніхто не змушує людей витрачати гроші на ці заходи, а попит створює пропозицію.

Стосовно себе, Усик зазначив, що йому цього не треба. При цьому, з зірковим бійцем Конором Макгрегором він міг би й вийти на ринг.

"Те, що ми зараз спілкуємося з Макгрегором – це чисто історична така річ. Уявляєте, десь в Італії в Колізеї вискочити? Це круто, ми зберемо нормально людей, прорекламуємо свою країну і все те, що ми хочемо", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик 21 грудня проведе реванш проти британця Тайсона Ф’юри.

Нагадаємо, "Динамо" може продати Владислава Ваната у відому команду, яка вже купувала гравців у киян.

Андрій Лунін ухвалив рішення про трансфер із "Реалу" — куди перейде футболіст.

Трансфер Віктора Циганкова принесе "Жироні" величезні гроші — куди перейде українець.

"Динамо" знайшло нового форварда, який вирішить проблему команди в атаці.

Олександр Усик хоче посаду міністра молоді та спорту України.