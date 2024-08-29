Поп-ММА боєць Ільяс Якубов включений до списку терористів у Росії

Ільяс Якубов. Фото: скриншот

У Росії відомого чеченського бійця поп-ММА Ільяса Якубова внесли до списку терористів. Боєць нібито підтримував теракти.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Росфінмоніторинг.

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Російська влада включила 33-річного Якубова до переліку терористів та екстремістів.

Якубова звинувачують у тому, що він виправдовував терористичну діяльність в Росії. У жовтні 2023 року він розмістив у соцмережах пост із висловлюваннями, які підтримують теракти.

Наразі боєць з жовтня 2023 року затриманий і перебуває у слідчому ізоляторі. За свої дії йому загрожує сім років ув'язнення.

Якубов став відомий у мережі завдяки поп-ММА. Він постійно влаштовував масові бійки та атакував тих людей, слова яких йому не подобалися.

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