Поп-ММА боєць Ільяс Якубов включений до списку терористів у Росії

У Росії відомого чеченського бійця поп-MMA внесли до списку терористів
У Росії відомого чеченського бійця поп-ММА Ільяса Якубова внесли до списку терористів. Боєць нібито підтримував теракти.
Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на Росфінмоніторинг.
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Російська влада включила 33-річного Якубова до переліку терористів та екстремістів.
Якубова звинувачують у тому, що він виправдовував терористичну діяльність в Росії. У жовтні 2023 року він розмістив у соцмережах пост із висловлюваннями, які підтримують теракти.
Наразі боєць з жовтня 2023 року затриманий і перебуває у слідчому ізоляторі. За свої дії йому загрожує сім років ув'язнення.
Якубов став відомий у мережі завдяки поп-ММА. Він постійно влаштовував масові бійки та атакував тих людей, слова яких йому не подобалися.
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