В России уверены, что перед Олимпийскими играми-2028 с них снимут санкции

Глава МОК Томас Бах. Фото: REUTERS/Niharika Kulkarni

В России почти смирились с тем, что их спортсменов в ограниченном количестве допустят на Олимпийские игры-2024 в Париже. Поэтому у них строят более длительные планы.

Об этом в комментарии росСМИ сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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На Олимпийские игры-2024 россиян допустят в нейтральном статусе и при условии, что они не поддерживают войну. При этом не все Международные федерации позволят гражданам РФ отобраться на ОИ.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Фото: ОКР

Россияне строят планы на следующие Олимпийские игры

По словам Позднякова, Россия будет представлена на Олимпийских играх-2028, поскольку к тому времени санкции снимут.

"Наша цель — занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Подчеркну, наша цель не участие, а победа. Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты, ситуация изменится. И она уже меняется", — сказал Поздняков.

Отметим, что ранее Международный Олимпийский комитет приостановил работу ОКР из-за решения присоединить к себе оккупированные территории Украины.

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