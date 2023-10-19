В России уверены, что перед Олимпийскими играми-2028 с них снимут санкции
В России почти смирились с тем, что их спортсменов в ограниченном количестве допустят на Олимпийские игры-2024 в Париже. Поэтому у них строят более длительные планы.
Об этом в комментарии росСМИ сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
На Олимпийские игры-2024 россиян допустят в нейтральном статусе и при условии, что они не поддерживают войну. При этом не все Международные федерации позволят гражданам РФ отобраться на ОИ.
Россияне строят планы на следующие Олимпийские игры
По словам Позднякова, Россия будет представлена на Олимпийских играх-2028, поскольку к тому времени санкции снимут.
"Наша цель — занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Подчеркну, наша цель не участие, а победа. Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты, ситуация изменится. И она уже меняется", — сказал Поздняков.
Отметим, что ранее Международный Олимпийский комитет приостановил работу ОКР из-за решения присоединить к себе оккупированные территории Украины.
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