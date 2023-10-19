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У Росії впевнені, що перед Олімпійськими іграми-2028 з них знімуть санкції

19 жовтня 2023 16:42
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Агабекян Карен
редактор
У Росії впевнені, що перед Олімпійськими іграми-2028 з них знімуть санкції
Глава МОК Томас Бах. Фото: REUTERS/Niharika Kulkarni
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Росії майже примирилися з тим, що їх спортсменів в обмеженій кількості допустять на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Тому в них будують більш тривалі плани.

Про це у коментарі РосЗМІ повідомив голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков.

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На Олімпійські ігри-2024 росіян допустять у нейтральному статусі та за умови, що вони не підтримують війну. При цьому не всі Міжнародні Федерації дозволять громадянам РФ відібратися на ОІ.

Поздняків
Голова Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков. Фото: ОКР

Росіяни планують наступні Олімпійські ігри

За словами Позднякова, Росію буде представлено на Олімпійських іграх-2028, оскільки на той час санкції знімуть.

"Наша мета — посісти провідне місце серед учасників Олімпіади-2028. Підкреслю, наша мета не участь, а перемога. Абсолютно впевнений, що на той час санкції буде знято, ситуація зміниться. І вона вже змінюється", — сказав Поздняков.

Зазначимо, що раніше Міжнародний Олімпійський комітет призупинив роботу ОКР через рішення про приєднання до себе окупованих територій України.

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