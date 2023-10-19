У Росії впевнені, що перед Олімпійськими іграми-2028 з них знімуть санкції
У Росії майже примирилися з тим, що їх спортсменів в обмеженій кількості допустять на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Тому в них будують більш тривалі плани.
Про це у коментарі РосЗМІ повідомив голова Олімпійського комітету Росії (ОКР) Станіслав Поздняков.
На Олімпійські ігри-2024 росіян допустять у нейтральному статусі та за умови, що вони не підтримують війну. При цьому не всі Міжнародні Федерації дозволять громадянам РФ відібратися на ОІ.
Росіяни планують наступні Олімпійські ігри
За словами Позднякова, Росію буде представлено на Олімпійських іграх-2028, оскільки на той час санкції знімуть.
"Наша мета — посісти провідне місце серед учасників Олімпіади-2028. Підкреслю, наша мета не участь, а перемога. Абсолютно впевнений, що на той час санкції буде знято, ситуація зміниться. І вона вже змінюється", — сказав Поздняков.
Зазначимо, що раніше Міжнародний Олімпійський комітет призупинив роботу ОКР через рішення про приєднання до себе окупованих територій України.
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