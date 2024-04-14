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У еще одного футболиста из топ-чемпионата случился сердечный приступ во время матча

14 апреля 2024 23:08
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Агабекян Карен
редактор
У еще одного футболиста из топ-чемпионата случился сердечный приступ во время матча
Защитник "Ромы" Эван Ндики. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Матч 32-го тура чемпионата Италии между "Удинезе" и "Ромой" был прерван на 70-й минуте. Причиной стал форс-мажор.

У одного из футболистов "Ромы" возникли проблемы с сердцем, сообщил портал Новини.LIVE.

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Защитник "Ромы" Эван Ндики. Фото: скиншот

Форс-мажор на матче "Удинезе" — "Рома"

Неприятный инцидент случился с защитником "Ромы" Эваном Ндики, который на 70-й минуте упал на газон.

Перед падением 24-летний Ндики касался рукой груди в области сердца.

К футболисту из Кот-д'Ивуара выбежали врачи, которым он также указал на область сердца. Затем пришлось вынести футболиста с поля на носилках.

Судья после этого инцидента остановил матч. Затем команды решили не возобновлять игру. На момент остановки счет был 1:1.

"Рома" сообщила, что Ндика доставили в больницу для полного обследования.

В текущем сезоне Ндика в 27 матче отдал две голевые результативные передачи.

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футбол
Серия А
сердце
ФК Рома (Рим)

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