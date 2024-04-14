У еще одного футболиста из топ-чемпионата случился сердечный приступ во время матча

Защитник "Ромы" Эван Ндики. Фото: скриншот

Матч 32-го тура чемпионата Италии между "Удинезе" и "Ромой" был прерван на 70-й минуте. Причиной стал форс-мажор.

У одного из футболистов "Ромы" возникли проблемы с сердцем, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Защитник "Ромы" Эван Ндики. Фото: скиншот

Форс-мажор на матче "Удинезе" — "Рома"

Неприятный инцидент случился с защитником "Ромы" Эваном Ндики, который на 70-й минуте упал на газон.

Перед падением 24-летний Ндики касался рукой груди в области сердца.

К футболисту из Кот-д'Ивуара выбежали врачи, которым он также указал на область сердца. Затем пришлось вынести футболиста с поля на носилках.

Судья после этого инцидента остановил матч. Затем команды решили не возобновлять игру. На момент остановки счет был 1:1.

"Рома" сообщила, что Ндика доставили в больницу для полного обследования.

В текущем сезоне Ндика в 27 матче отдал две голевые результативные передачи.

Напомним, Зинченко ждет трансфер из "Арсенала" — куда перейдет украинец.

Помощник Реброва назвал самого перспективного молодого тренера Украины.

Андрей Лунин уйдет из "Реала" и заменит легендарного вратаря в одном из лучших клубов в мире.

Продажа билетов на бой Усик — Фьюри стартовала — какая цена.

Милевский назвал лучшего футболиста, с которым вместе играл.