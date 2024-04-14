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У ще одного футболіста з топчемпіонату стався серцевий напад під час матчу

14 квітня 2024 23:08
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Агабекян Карен
редактор
У ще одного футболіста з топчемпіонату стався серцевий напад під час матчу
Захисник "Роми" Еван Ндікі. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Матч 32-го туру чемпіонату Італії між "Удінезе" та "Ромою" був перерваний на 70-й хвилині. Причиною став форс-мажор.

У одного з футболістів "Роми" виникли проблеми із серцем, повідомив портал Новини.LIVE.

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Захисник "Роми" Еван Ндікі. Фото: скриншот

Форс-мажор на матчі "Удінезе" — "Рома"

Неприємний інцидент трапився із захисником "Роми" Еваном Ндікі, який на 70-й хвилині впав на газон.

Перед падінням 24-річний Ндікі торкався рукою грудей біля серця.

До футболіста з Кот-д'Івуару вибігли лікарі, яким він також вказав на зону біля серця. Потім довелося винести футболіста з поля на ношах.

Суддя після цього інциденту зупинив матч. Потім команди вирішили не поновлювати гру. На момент зупинки рахунок був 1:1.

"Рома" повідомила, що Ндіка доправили до лікарні для повного обстеження.

У поточному сезоні Ндіка у 27 матчі віддав дві результативні передачі.

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футбол
Серія А
серце
ФК Рома (Рим)

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