В составе Наполи дебютировал вратарь из Черкасс

Никита Контини-Барановский. Фото: скрин-шот

В восемнадцатом туре чемпионата Италии действующий чемпион "Наполи" принимал "Монцу". Матч завершился нулевой ничьей.

В игре за неаполитанцев дебютировал уроженец Черкасс Никита Контини-Барановский, сообщил портал Новини.LIVE.

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Во втором тайме основной вратарь "Наполи" Алекс Мерет получил травму и на 74-й минуте его заменил Контини-Барановский. Для голкипера это был дебютный матч.

Отметим, что 27-летний футболист является воспитанником "Наполи", из которого потом ходил в аренды в СПАЛ, "Каррарезе 1908", "Транто", "Понтедеру", "Робур Сиену", "Виртус Энтеллу", "Кротоне", " Сампдорию" и "Реджину".

Контини-Барановский ранее играл в Серии B, в Серии C, а в самом высоком по статусу чемпионате Италии выступил впервые.

В текущем сезоне "Наполи" идет седьмым в турнирной таблице с отставанием в 5 очков от зоны Лиги чемпионов и 17 баллов от первой позиции.

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