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У складі Наполі дебютував воротар із Черкас

30 грудня 2023 00:35
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Агабекян Карен
редактор
У складі Наполі дебютував воротар із Черкас
Микита Контіні-Барановський. Фото: скрін-шот
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Агабекян Карен
редактор

У вісімнадцятому турі чемпіонату Італії чинний чемпіон "Наполі" приймав "Монцу". Матч завершився нульовою нічиєю.

У грі за неаполітанців дебютував уродженець Черкас Микита Контіні-Барановський, повідомив портал Новини.LIVE.

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У другому таймі основний воротар "Наполі" Алекс Мерет отримав травму й на 74-й хвилині його замінив Контіні-Барановський. Для цього футболіста це був дебютний матч.

Зазначимо, що 27-річний футболіст є вихованцем "Наполі", з якого потім ходив у оренди в СПАЛ, "Каррарезе 1908", "Транто", "Понтедеру", "Робур Сиену", "Виртус Энтеллу", "Кротоне", "Сампдорію" та "Реджину".

Контіні-Барановський раніше грав у Серії B, у Серії C, а в найвищому за статусом чемпіонаті Італії виступав вперше.

Цього сезону "Наполі" йде сьомим в турнірній таблиці з відставанням в 5 очок від зони Лігі чемпіонів та 17 балів від першої позиції.

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