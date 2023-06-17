В тренерском штабе Северной Македонии назвали победу Украины "незаслуженной"
В рамках квалификации на Чемпионат Европы-2024 Украина на выезде обыграла команду Северной Македонии со счетом 3:2, проигрывая после первого тайма 0:2. В тренерском составе соперника считают, что подопечные Сергея Реброва не заслужили победу.
Ассистент главного тренера сборной Северной Македонии Роберт Стояновский заявил, что именно его команда заслуживала победить, передает "Збірна".
Стояновский руководил командой на тренерской скамейке, поскольку главный тренер Благой Милевский отбывал дисквалификацию.
"Незаслуженная победа"
По словам Стояновского, его команда провалилась во втором тайме из-за плохой физической подготовки. Это произошло потому, что у части игроков Северной Македонии нет постоянной игровой практики в своих клубах.
"Я приветствую гостей, хотя считаю, что их победа не совсем заслужена. Здесь дело в ментальности. Рад за наших ребят, показавших тактически зрелую игру в первом тайме. Во втором же самой большой проблемой для нас стала физическая подготовка, поэтому мы и провалились.
Чтобы качественно сыграть матч такого ранга, нужны игроки, постоянно выступающие в своих клубах. К сожалению, хотя у нас есть хорошие футболисты, они не получают должного игрового времени в своих командах", — сказал тренер.
В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 сборная Украины провела два матча. В первой игре команда под руководством Руслана Ротаня уступила Англии со счетом 0:2.
Сейчас в своей отборочной группе украинцы идут четвертыми, только за разницей забитых и пропущенных мячей уступая Италии и Северной Македонии. На первой позиции находятся англичане, у которых девять очков после трех игр.
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