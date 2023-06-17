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В тренерском штабе Северной Македонии назвали победу Украины "незаслуженной"

17 июня 2023 15:05
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Агабекян Карен
редактор
В тренерском штабе Северной Македонии назвали победу Украины "незаслуженной"
Роберт Стояновский – ассистент главного тренера сборной Северной Македонии. Фото: ffm.mk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках квалификации на Чемпионат Европы-2024 Украина на выезде обыграла команду Северной Македонии со счетом 3:2, проигрывая после первого тайма 0:2. В тренерском составе соперника считают, что подопечные Сергея Реброва не заслужили победу.

Ассистент главного тренера сборной Северной Македонии Роберт Стояновский заявил, что именно его команда заслуживала победить, передает "Збірна".

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"Незаслуженная победа"

По словам Стояновского, его команда провалилась во втором тайме из-за плохой физической подготовки. Это произошло потому, что у части игроков Северной Македонии нет постоянной игровой практики в своих клубах.

"Я приветствую гостей, хотя считаю, что их победа не совсем заслужена. Здесь дело в ментальности. Рад за наших ребят, показавших тактически зрелую игру в первом тайме. Во втором же самой большой проблемой для нас стала физическая подготовка, поэтому мы и провалились.

Чтобы качественно сыграть матч такого ранга, нужны игроки, постоянно выступающие в своих клубах. К сожалению, хотя у нас есть хорошие футболисты, они не получают должного игрового времени в своих командах", — сказал тренер.

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 сборная Украины провела два матча. В первой игре команда под руководством Руслана Ротаня уступила Англии со счетом 0:2.

Сейчас в своей отборочной группе украинцы идут четвертыми, только за разницей забитых и пропущенных мячей уступая Италии и Северной Македонии. На первой позиции находятся англичане, у которых девять очков после трех игр.

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