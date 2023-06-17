У тренерському штабі Північної Македонії назвали перемогу України "незаслуженою"

Роберт Стояновський — асистент головного тренера збірної Північної Македонії. Фото: ffm.mk

В рамках кваліфікації на Чемпіонат Європи-2024 Україна на виїзді обіграла команду Північної Македонії з рахунком 3:2, програючи після першого тайму 0:2. У тренерському складі суперника вважають, що підопічні Сергія Реброва не заслужили на перемогу.

Асистент головного тренера збірної Північної Македонії Роберт Стояновський заявив, що саме його команда заслуговувала перемогти, передає "Збірна".

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Зазначимо, що Стояновський керував командою на тренерській лавці, оскільки головний тренер Благої Мілевський відбував дискваліфікацію.

Збірна України на матчі з Північною Македонією також мала підтримку. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski

"Незаслужена перемога"

За словами Стояновського, його команда провалилась у другому таймі через погану фізичну підготовку. Це сталося через те, що частина гравців Північної Македонії не мають постійної ігрової практики в своїх клубах.

"Я вітаю гостей, хоча вважаю, що їхня перемога не зовсім заслужена. Тут справа в ментальності. Радий за наших хлопців, які показали тактично зрілу гру в першому таймі. У другому ж найбільшою проблемою для нас стала фізична підготовка, тому ми й провалилися.

Щоб якісно зіграти матч такого рангу, потрібні гравці, які весь час виступають у своїх клубах. На жаль, хоча у нас є хороші футболісти, вони не отримують належного ігрового часу в своїх командах", — сказав тренер.

У рамках відбору на Чемпіонат Європи-2024 збірна України провела вже два матчі. У першій грі команда під керівництвом Руслана Ротаня поступилася Англії з рахунком 0:2.

Наразі у своїй відбірковій групі українці йдуть четвертими, лише за різницею забитих та пропущених м’ячів поступаючись Італії та Північній Македонії. На першій позиції перебувають англійці, у яких дев'ять очок після трьох ігор.

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