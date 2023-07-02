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В UFC очень жестоко "вырубили" российского бойца: видео нокаута

2 июля 2023 16:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
В UFC очень жестоко "вырубили" российского бойца: видео нокаута
Стриклэнд нокаутировал Магомедова. Фото: скрин-шот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Лас-Вегасе, США, состоялся турнир UFC on ESPN 48, в главном событии которого встретились американец Шон Стриклэнд и россиянин Абусупиян Магомедов. Бой прошел в рамках среднего веса (до 84 кг).

Стриклэнд одержал досрочную победу, сообщил портал Новини.LIVE.

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Для американского ударника это уже вторая победа подряд. В прошлом бою Шон победил решением россиянина Нассурдина Имавова. Как видим, в таком темпе можно стать специалистом по россиянам.

Обзор боя

Первый раунд прошел в стойке, где преимущество было за россиянином, который был точнее и быстрее. Проблемы у Магомедова начались во второй пятиминутке.

Российский боец начал сдавать в плане физической готовности, ведь оппонент его перебивал, а челюсть оказалась крепче у американца.

В итоге после очередной пропущенной серии ударов россиянин упал, а подоспевший Стриклэнд жестко забивал его ударами пока рефери не остановил бой.

Всего в рамках турнира UFC прошло 12 поединков, из которых выделим два. В тяжелом весе молдаванин Александр Романов выиграл единогласным решением судей у болгарского самбиста Благоя Иванова.

В полусреднем весе вернувшийся в UFC американец Кевин Ли проиграл россиянину Ринату Фахеретдинову. Сначала Ринат отправил Кевина в нокдаун, а затем провел удушающий прием.

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