У UFC дуже жорстоко "вирубили" російського бійця: відео нокауту
У Лас-Вегасі, США, відбувся турнір UFC on ESPN 48, у головній події якого зустрілися американець Шон Стрікленд і росіянин Абусупіян Магомедов. Бій пройшов у рамках середньої ваги (до 84 кг).
Стрікленд здобув дострокову перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.
Для американського ударника це вже друга перемога поспіль. У минулому бою Шон переміг рішенням росіянина Нассурдіна Імавова. Як бачимо, у такому темпі можна стати фахівцем з росіян.
Огляд бою
Перший раунд пройшов у стійці, де перевага була за росіянином, який виявився точніше і швидше. Проблеми у Магомедова почалися у другій п'ятихвилинці.
Російський боєць почав здавати в плані фізичної готовності, адже опонент його перебивав, а щелепа виявилася міцнішою в американця.
У результаті після чергової пропущеної серії ударів росіянин впав, а Стрікленд жорстко забивав його ударами, поки рефері не зупинив бій.
Загалом у рамках турніру UFC пройшло 12 поєдинків, з яких виділимо два. У тяжкій вазі молдаванин Олександр Романов виграв одноголосним рішенням суддів у болгарського самбіста Благоя Іванова.
У напівсередній вазі американець Кевін Лі, який повернувся в UFC, програв росіянину Рінату Фахеретдінову. Спочатку Рінат відправив Кевіна в нокдаун, а потім провів задушливий прийом.
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