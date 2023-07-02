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У UFC дуже жорстоко "вирубили" російського бійця: відео нокауту

2 липня 2023 16:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У UFC дуже жорстоко "вирубили" російського бійця: відео нокауту
Стрікленд нокаутував Магомедова. Фото: скріншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Лас-Вегасі, США, відбувся турнір UFC on ESPN 48, у головній події якого зустрілися американець Шон Стрікленд і росіянин Абусупіян Магомедов. Бій пройшов у рамках середньої ваги (до 84 кг).

Стрікленд здобув дострокову перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Для американського ударника це вже друга перемога поспіль. У минулому бою Шон переміг рішенням росіянина Нассурдіна Імавова. Як бачимо, у такому темпі можна стати фахівцем з росіян.

Огляд бою

Перший раунд пройшов у стійці, де перевага була за росіянином, який виявився точніше і швидше. Проблеми у Магомедова почалися у другій п'ятихвилинці.

Російський боєць почав здавати в плані фізичної готовності, адже опонент його перебивав, а щелепа виявилася міцнішою в американця.

У результаті після чергової пропущеної серії ударів росіянин впав, а Стрікленд жорстко забивав його ударами, поки рефері не зупинив бій.

Загалом у рамках турніру UFC пройшло 12 поєдинків, з яких виділимо два. У тяжкій вазі молдаванин Олександр Романов виграв одноголосним рішенням суддів у болгарського самбіста Благоя Іванова.

У напівсередній вазі американець Кевін Лі, який повернувся в UFC, програв росіянину Рінату Фахеретдінову. Спочатку Рінат відправив Кевіна в нокдаун, а потім провів задушливий прийом.

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