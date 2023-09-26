"У Усика проблемы с головой": Поветкин о прекращении общения с украинцем

Александр Усик и Александр Поветкин. Фото: Google

Бывший регулярный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Поветкин нелицеприятно высказался об обладателе титулов WBO, WBA, IBF Александре Усике. "Витязь" поддерживает Владимира Путина и войну в Украине.

Поветкин считает, что после начала войны в Украине у украинца "начались проблемы с головой". Об этом он рассказал в эфире росСМИ.

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Кроме того, что Поветкин обиделся на Усика за проукраинскую позицию, "Витязь" теперь не хочет смотреть бои с участием чемпиона.

Поветкин уверен, что у Усика проблемы с головой

По словам Поветкина, он не смотрел поединок Усика против Даниэля Дюбуа из-за того, что у украинца поехала крыша.

"Усик — хороший боксер. А то, что у него крыша поехала… У него своя страна, но я не могу понять, как он показывает америкосам, как стреляет по Крыму, хотя сам крымчанин. Я считаю это ненормальным", — сказал Поветкин.

Также Поветкин рассказал, когда последний раз общался с Усиком. Случилось это после поста жены украинца Катерины, которая раскритиковала "Витязя" за поддержку Владимира Путина и военного вторжения в Украину.

"Последний разговор с ним был только про политику. Да я уже не помню. Когда все начиналось, вот тогда мы с ним и пообщались. Когда я поддержал Владимира Владимировича. И его жена начала что-то… Я ее вообще не понял, да я ее вообще не знаю. Я никогда не произносил фразу "братские сердца", я говорил "братские народы". Я до сих пор так считаю. Они просто заблудились", — сказал Поветкин.

Россиянин последний бой провел 27 марта 2021 года. Его в реванше нокаутировал британец Диллиан Уайт.

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