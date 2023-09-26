"У Усика проблеми з головою": Повєткін про припинення спілкування з українцем

Олександр Усик та Олександр Повєткін. Фото: Google

Колишній регулярний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Повєткін негативно висловився про володаря титулів WBO, WBA, IBF Олександра Усика. "Вітязь" підтримує Володимира Путіна та війну в Україні.

Повєткін вважає, що після початку війни в Україні у українця "почалися проблеми з головою". Про це він розповів в ефірі росЗМІ.

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Крім того, що Повєткін образився на Усика за проукраїнську позицію, "Вітязь" тепер не хоче дивитися бої за участю чемпіона.

Повєткін впевнений, що у Усика проблеми з головою

За словами Повєткіна, він не дивився поєдинок Усика проти Даніеля Дюбуа через те, що в українця поїхав дах.

"Усик — добрий боксер. А те, що в нього дах поїхав… У нього своя країна, але я не можу зрозуміти, як він показує американцям, як стріляє по Криму, хоча сам кримчанин. Я вважаю це ненормальним", — сказав Повєткін.

Також Повєткін розповів, коли востаннє спілкувався з Усиком. Сталося це після поста дружини українця Катерини, яка розкритикувала "Вітязя" за підтримку Володимира Путіна та військового вторгнення в Україну.

"Остання розмова з ним була тільки про політику. Та я вже не пам'ятаю. Коли все починалося, тоді ми з ним і поспілкувалися. Коли я підтримав Володимира Володимировича. І його дружина почала щось... Я її взагалі не зрозумів, та я її взагалі не знаю. Я ніколи не вимовляв фразу "братні серця", я говорив "братські народи". Я досі так вважаю. Вони просто заблукали", — сказав Повєткін.

Росіянин останній бій провів 27 березня 2021 року. Його в реванші нокаутував британець Ділліан Уайт.

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