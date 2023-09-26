Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "У Усика проблеми з головою": Повєткін про припинення спілкування з українцем arrow

"У Усика проблеми з головою": Повєткін про припинення спілкування з українцем

26 вересня 2023 16:15
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
"У Усика проблеми з головою": Повєткін про припинення спілкування з українцем
Олександр Усик та Олександр Повєткін. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Колишній регулярний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Повєткін негативно висловився про володаря титулів WBO, WBA, IBF Олександра Усика. "Вітязь" підтримує Володимира Путіна та війну в Україні.

Повєткін вважає, що після початку війни в Україні у українця "почалися проблеми з головою". Про це він розповів в ефірі росЗМІ.

Читайте також:

Крім того, що Повєткін образився на Усика за проукраїнську позицію, "Вітязь" тепер не хоче дивитися бої за участю чемпіона.

Повєткін впевнений, що у Усика проблеми з головою

За словами Повєткіна, він не дивився поєдинок Усика проти Даніеля Дюбуа через те, що в українця поїхав дах.

"Усик — добрий боксер. А те, що в нього дах поїхав… У нього своя країна, але я не можу зрозуміти, як він показує американцям, як стріляє по Криму, хоча сам кримчанин. Я вважаю це ненормальним", — сказав Повєткін.

Також Повєткін розповів, коли востаннє спілкувався з Усиком. Сталося це після поста дружини українця Катерини, яка розкритикувала "Вітязя" за підтримку Володимира Путіна та військового вторгнення в Україну.

"Остання розмова з ним була тільки про політику. Та я вже не пам'ятаю. Коли все починалося, тоді ми з ним і поспілкувалися. Коли я підтримав Володимира Володимировича. І його дружина почала щось... Я її взагалі не зрозумів, та я її взагалі не знаю. Я ніколи не вимовляв фразу "братні серця", я говорив "братські народи". Я досі так вважаю. Вони просто заблукали", — сказав Повєткін.

Росіянин останній бій провів 27 березня 2021 року. Його в реванші нокаутував британець Ділліан Уайт.

Нагадаємо, Довбиком цікавиться англійський клуб: чи варто чекати на трансфер.

Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже вибрав команду.

Судаков піде шляхом Мудрика: хавбек "Шахтаря" зацікавив клуб з АПЛ.

Луческу запрошують до Туреччини: хто очолить "Динамо".

Стало відомо, яке місто прийме Суперкубок УЄФА-2024: це біля України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз