"У Усика проблеми з головою": Повєткін про припинення спілкування з українцем
Колишній регулярний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Повєткін негативно висловився про володаря титулів WBO, WBA, IBF Олександра Усика. "Вітязь" підтримує Володимира Путіна та війну в Україні.
Повєткін вважає, що після початку війни в Україні у українця "почалися проблеми з головою". Про це він розповів в ефірі росЗМІ.
Крім того, що Повєткін образився на Усика за проукраїнську позицію, "Вітязь" тепер не хоче дивитися бої за участю чемпіона.
Повєткін впевнений, що у Усика проблеми з головою
За словами Повєткіна, він не дивився поєдинок Усика проти Даніеля Дюбуа через те, що в українця поїхав дах.
"Усик — добрий боксер. А те, що в нього дах поїхав… У нього своя країна, але я не можу зрозуміти, як він показує американцям, як стріляє по Криму, хоча сам кримчанин. Я вважаю це ненормальним", — сказав Повєткін.
Також Повєткін розповів, коли востаннє спілкувався з Усиком. Сталося це після поста дружини українця Катерини, яка розкритикувала "Вітязя" за підтримку Володимира Путіна та військового вторгнення в Україну.
"Остання розмова з ним була тільки про політику. Та я вже не пам'ятаю. Коли все починалося, тоді ми з ним і поспілкувалися. Коли я підтримав Володимира Володимировича. І його дружина почала щось... Я її взагалі не зрозумів, та я її взагалі не знаю. Я ніколи не вимовляв фразу "братні серця", я говорив "братські народи". Я досі так вважаю. Вони просто заблукали", — сказав Повєткін.
Росіянин останній бій провів 27 березня 2021 року. Його в реванші нокаутував британець Ділліан Уайт.
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