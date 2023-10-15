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В отборе на Евро-2024 Грузия не оставила "камня на камне" от Кипра: видео голов

15 октября 2023 21:14
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Агабекян Карен
редактор
В отборе на Евро-2024 Грузия не оставила "камня на камне" от Кипра: видео голов
Лидер хбирной Грузии Хвича Кварацхелия. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На групповом этапе отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Грузии сыграла с Кипром. Если у гостей уже не было шансов попасть на турнир, то у грузин они сохраняются на уровне "математических".

В домашнем матче грузины победили со счетом 4:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в группе лидирует Шотландия — 15 очков, Испания вторая (12 баллов), Норвегия третья (10 очков). У четвертой Грузии сейчас семь баллов.

"Квара" забил за сборную

Счет в матче в дополнительное к первому тайма время забил Китеишвили, нанесший точный дальний удар в угол ворот.

Во втором тайме Кварацхелия удвоил преимущество своей команды после того, как вингера "Наполи" вывели на свидание с голкипером и он его переиграл.

На 82-й минуте счет стал разгромным после удара Шангелии с линии штрафной в дальний правый нижний угол ворот. В дополнительное время Микаутадзе забил четвёртый мяч с пенальти после игры рукой.

Грузия — Кипр — 4:0

Голы: Китеишвили 45+1, Кварацхелия 58, Шангелия 82, Микаутадзе (пен.) 90+5

Грузия: Мамардашвили — Кашия, Кверквелия, Лочошвили, Азарова (Шенгелия 71) — Мамучашвили, Кварацхелия (Меквабишвили 85), Китеишвили (Квеквескири 85), Кочорашвили — Чакветадзе (Давитави)

Кипр: Малль — Каро, Иоанну (Коррея 87), Гогич, Киприану, Андреу (Антониу 46) — Кириаку (Харалампус 62), Шполярич, Кусулос — Христофи (Какулис 71), Кастанос (Лоизу 70)

Предупреждение: Чакветадзе 45 — Христофи 29, Каро 48.

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