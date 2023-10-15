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У відборі на Євро-2024 Грузія не залишила "каменю на камені" від Кіпру: відео голів

15 жовтня 2023 21:14
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Агабекян Карен
редактор
У відборі на Євро-2024 Грузія не залишила "каменю на камені" від Кіпру: відео голів
Лідер хбірної Грузії Хвіча Кварацхелія. Фото: Twitter
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На груповому етапі відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна Грузії зіграла з Кіпром. Якщо у гостей вже не було шансів потрапити на турнір, то у грузин вони зберігаються на рівні "математичних".

У домашньому матчі грузини перемогли з рахунком 4:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що в групі лідирує Шотландія — 15 очок, Іспанія друга (12 балів), Норвегія третя (10 очок). У четвертої Грузії наразі сім балів.

"Квара" забив за збірну

Рахунок у матчі в додатковий до першого тайму час забив Кітеішвілі, який наніс точний дальній удар в кут воріт.

У другому таймі Кварацхелія подвоїв перевагу своєї команди після того як вінгера "Наполі" вивели на побачення з голкіпером й він його переграв.

На 82-й хвилині рахунок став розгромним після удару Шангелії з лінії штрафного майданчика в дальній правий нижній кут воріт. В додатковий час Мікаутадзе забив четвертий м’яч з пенальті після гри рукою.

Грузія — Кіпр — 4:0

Голи: Кітеішвілі 45+1, Кварацхелія 58, Шангелія 82, Мікаутадзе (пен.) 90+5

Грузія: Мамардашвілі — Кашія, Кверквелія, Лочошвілі, Азарові (Шенгелія 71) — Мамучашвілі, Кварацхелія (Меквабішвілі 85), Кітеїшвілі (Квеквескірі 85), Кочорашвілі — Чакветадзе (Давіташвілі 71), Зівзівадзе (Мікаутадзе 59)

Кіпр: Малль — Каро, Йоанну (Коррея 87), Гогич, Кіпріану, Андреу (Антоніу 46) — Кіріаку (Харалампус 62), Шполярич, Кусулос — Христофі (Какуліс 71), Кастанос (Лоїзу 70)

Попередження: Чакветадзе 45 — Христофі 29, Каро 48.

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