Борнмут арендовал Кепу Аррисабагу для усиления состава

Кепа Аррисабалага. Фото: "Борнмут"

Английский "Борнмут", где играет украинский центральный защитник Илья Забарный, усилил конкуренцию на вратарской позиции. "Вишни" оформили трансфер самого дорогого голкипера в истории.

Об этом сообщила пресс-служба "Борнмута" .

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"Борнмут" объявил о переходе испанского голкипера лондонского "Челси" Кэпы Аррисабалаги.

Известно, что вратаря взяли в аренду на один сезон.

В прошлом сезоне Аррисабалага играл в аренде за мадридский "Реал", за который провел 20 матчей во всех турнирах и проиграл конкуренцию Андрею Лунину и Тибо Куртуа.

Кепа является самым дорогим вратарем, покупаемым в мировом футболе. В 2018 году "Челси" заплатил "Атлетику" из Бильбао за Аррисабалагу 80 млн евро.

Испанский вратарь сыграл за "Челси" 163 матча, в которых пропустил 175 мячей и еще 59 cыграл на ноль.

Также воспитанник мадридского "Реала" за свою карьеру играл за "Понферрадину", "Реал Вальядолид" и "Атлетик".

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