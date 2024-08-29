Борнмут орендував Кепу Аррісабалагу для посилення складу

У Забарного з'явився зірковий одноклубник
Англійський "Борнмут", де грає український центральний захисник Ілля Забарний, посилила конкуренцію на воротарській позиції. "Вишні" оформили трансфер найдорожчого голкіпера в історії.
Про це повідомила пресслужба "Борнмута".
He's a Kepa 🧤 pic.twitter.com/AfeiLh2jmP— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 29, 2024
У Забарного з’явився зірковий партнер
"Борнмут" оголосив про перехід іспанського голкіпера лондонського "Челсі" Кепи Аррісабалаги.
Наразі відомо, що воротаря взяли в оренду на один сезон.
Минулого сезону Аррісабалага грав в оренді за мадридський "Реал", за який провів 20 матчів в усіх турнірах та програв конкуренцію Андрію Луніну та Тібо Куртуа.
Кепа є найдорожчим воротарем, якого купляли у світовому футболі. В 2018 році "Челсі" заплатив "Атлетіку" із Більбао за Аррісабалагу 80 млн євро.
Іспанський воротар зіграв за "Челсі" 163 матчі, в яких пропустив 175 м’ячів та ще 59 вініграв на нуль.
Також вихованець мадридського "Реалу" за свою кар’єру грав за "Понферрадіну", "Реал Вальядолід" та "Атлетік".
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