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В сборной Украины может дебютировать еще один футболист Динамо

5 марта 2024 15:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В сборной Украины может дебютировать еще один футболист Динамо
Владислав Кабаев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины по футболу через неделю начнет подготовку к отборочному матчу Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. В ближайшее время еще один полузащитник "Динамо" может получить вызов в национальную команду. 

Владислав Кабаев уже готов провести сбор с "сине-желтыми", сообщает футбольный журналист Виктор Вацко

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Тренерский штаб Сергея Реброва может пригласить в сборную Украины несколько игроков, которые еще не надевали форму национальной команды. Одним из дебютантов готовится стать футболист, который начал играть важную роль в "Динамо" после того, как киевскую команду возглавил Александр Шовковский. 

Владислав Кабаев
Владислав Кабаев на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кабаев в сборной Украины 

Вацко назвал одну из проблем национальной команды. По мнению журналиста, Сергею Реброву практически некого поставить на позицию левого полузащитника. Эту задачу можно решить с помощью вызова в сборную Украины еще одного игрока "Динамо". 

"Кабаев по-новому раскрылся в "Динамо" при Шовковском. Он играет значительно лучше, чем в начале осени прошлого года. Владислав действует уверенно, смело, раскованно. К его сильным сторонам стоит отнести футбольный интеллект и нестандартность действий. Раньше у Кабаева была проблема с психологией, но кажется, что она решена", — рассказал журналист. 

В сезоне 2023/2024 Владислав Кабаев сыграл за "Динамо" 12 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Довбик уйдет из "Жироны" уже летом — известно, где будет играть украинец. 

"Реал" выступит против испанских судей из-за скандала в матче с "Валенсией".

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Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе.

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спорт
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Сборная Украины по футболу
Динамо
Владислав Кабаев

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