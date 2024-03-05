У збірній України може дебютувати ще один футболіст Динамо

Владислав Кабаєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Збірна України з футболу за тиждень почне підготовку до відбірного матчу Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини. Найближчим часом ще один півзахисник "Динамо" може отримати виклик до національної команди.

Владислав Кабаєв уже готовий провести збір із "синьо-жовтими", повідомляє футбольний журналіст Віктор Вацко.

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Тренерський штаб Сергія Реброва може запросити до збірної України декількох гравців, які ще не одягали форму національної команди. Одним із дебютантів готується стати футболіст, який почав відігравати важливу роль у "Динамо" після того, як київську команду очолив Олександр Шовковський.

Владислав Кабаєв під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

Кабаєв у збірній України

Вацко назвав одну із проблем національної команди. На думку журналіста, Сергію Реброву практично нема кого поставити на позицію лівого півзахисника. Це завдання можна вирішити за допомогою виклику до збірної України ще одного гравця "Динамо".

"Кабаєв по-новому розкрився в "Динамо" за Шовковського. Він грає значно краще, ніж на початку осені минулого року. Владислав діє впевнено, сміливо, розкуто. До його сильних сторін варто віднести футбольний інтелект і нестандартність дій. Раніше у Кабаєва була проблема з психологією, але здається, що її вирішено", — розповів журналіст.

У сезоні 2023/2024 Владислав Кабаєв зіграв за "Динамо" 12 матчів, забив два голи та зробив одну результативну передачу.

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