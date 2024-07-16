Александр Петрусенко может стать четвертым украинцем в Жироне

Полузащитник "Истры" Александр Петрусенко. Фото: "Истра"

В испанской "Жироне" играют трое представителей Украины. Вскоре может появиться четвертый.

Об интересе "Жироны" к еще одному украинцу сообщил портал Mundo Deportivo.

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По информации источника, "Жирона" заинтересовалась 26-летним украинским футболистом хорватской "Истры" Александром Петрусенко.

В "Жироне" хотят, чтобы Петрусенко играл в опорной зоне полузащиты, где он за счет своей физической мощи сможет выполнять оборонительные действия.

Источник отметил, что Петрусенко может приехать в "Жирону" на второй тренировочный сбор в конце июля. Сумма трансфера неизвестна, но статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1 млн евро.

Воспитанник киевского "Динамо" также играл за "Горняк-Спорт и "Минай". В январе 2022-го года перешел в венгерский "Гонвед", а через полгода ушел в "Истру".

В прошлом сезоне Петрусенко в 30 матчах в Хорватии сделал два ассиста.

В "Жироне" на текущий момент играют трое украинцев. Виктор Цыганков и Артем Довбик выступают за основную команду, а 19-летний Дмитрий Мельниченко за дубль. Отметим, что все кроме Довбика являются воспитанниками "Динамо" Киев".

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