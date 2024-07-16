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У Жироні буде четвертий українець — команда знайшла маловідомого гравця

16 липня 2024 16:05
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олександр Петрусенко може стати четвертим українцем у Жироні
Півзахисник "Істри" Олександр Петрусенко. Фото: "Істра"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В іспанській "Жироні" грають троє представників України. Незабаром може з'явитись четвертий.

Про інтерес "Жирони" до ще одного українця повідомив портал Mundo Deportivo.

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За інформацією джерела, "Жирона" зацікавилася 26-річним українським футболістом хорватської "Істри" Олександром Петрусенком.

У "Жироні" хочуть, щоб Петрусенко грав в опорній зоні півзахисту, де він за рахунок своєї фізичної сили зможе виконувати оборонні дії.

Джерело зазначило, що Петрусенко може приїхати до "Жирони" на другий тренувальний збір наприкінці липня. Сума трансферу невідома, але статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1 млн євро.

Вихованець київського "Динамо" також грав за "Гірник-Спорт та "Минай". У січні 2022-го року перейшов до угорський "Гонвед", а через півроку пішов до "Істри".

Минулого сезону Петрусенко у 30 матчах у Хорватії зробив два асисти.

У "Жироні" наразі грають троє українців. Віктор Циганков та Артем Довбик виступають за основну команду, а 19-річний Дмитро Мельниченко за дубль. Зазначимо, що всі, крім Довбика, є вихованцями "Динамо" Київ".

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію по роботі від відомого клубу.

Вихованець "Динамо" відмовився від переходу до "Шахтаря" та обрав інший клуб.

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