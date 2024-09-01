УАФ объявила о начале сотрудничества с новым партнером

Игроки сборной Украины. Фото: УАФ

В воскресенье, 1 сентября, Украинская ассоциация футбола официально объявила о начале сотрудничества с новым техническим партнером. Им стал известен бренд по производству спортивных товаров "Adidas".

Об этом идет речь на официальных страницах УАФ и Adidas.

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УАФ начала сотрудничество с Adidas

Известно, что сборная Украины проведет сентябрьские матчи против Албании и Чехии еще в старой форме. Причиной того, что было действительным соглашение со старым техническим партнером. УАФ принял решение не продолжать сотрудничество с "Joma" из-за того, что после начала полномасштабной войны он продолжает работать на российском рынке.

Сообщение с уведомлением о начале сотрудничества УАФ и Adidas. Фото: скриншот

Новым партнером УАФ стал бренд Adidas. Сборная Украины выйдет на поле в новой форме уже в октябре.

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