УАФ оголосила про початок співпраці з новим партнером

Гравці збірної України. Фото: УАФ

У неділю, 1 вересня, Українська асоціація футболу офіційно оголосила про початок співпраці з новим технічним партнером. Ним став відомий бренд із виробництва спортивних товарів "Adidas".

Про це йдеться на офіційних сторінках УАФ та Adidas.

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Відомо, що збірна України проведе вересневі матчі проти Албанії та Чехії ще у старій формі. Причиною є те, що була чинна угода зі старим технічним партнером. УАФ ухвалила рішення не продовжувати співпрацю з "Joma" через те, що після початку повномасштабної війни він продовжує працювати на російському ринку.

Допис з повідомленням про початок співпраці УАФ та Adidas. Фото: скриншот

Новим партнером УАФ став бренд Adidas. Збірна України вийде на поле в новій формі вже у жовтні.

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