УАФ оголосила про початок співпраці з новим партнером

УАФ оголосила про співпрацю з новим партнером
У неділю, 1 вересня, Українська асоціація футболу офіційно оголосила про початок співпраці з новим технічним партнером. Ним став відомий бренд із виробництва спортивних товарів "Adidas".
Про це йдеться на офіційних сторінках УАФ та Adidas.
УАФ почала співпрацю з Adidas
Відомо, що збірна України проведе вересневі матчі проти Албанії та Чехії ще у старій формі. Причиною є те, що була чинна угода зі старим технічним партнером. УАФ ухвалила рішення не продовжувати співпрацю з "Joma" через те, що після початку повномасштабної війни він продовжує працювати на російському ринку.
Новим партнером УАФ став бренд Adidas. Збірна України вийде на поле в новій формі вже у жовтні.
Нагадаємо, Бущан може перейти до турецького клубу в останній день трансферного вікна.
"Шахтар" замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться.
Миколенко пояснив, чому обрав Манчестер замість Ліверпуля.
Максимов пояснив, що насправді сталося у "Дніпрі-1" перед стартом сезону.
Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал".
Читайте Новини.LIVE!