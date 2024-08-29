Збірна України отримає нову форму — Вацко розповів про деталі

Гравці збірної України на Євро-2024. Фото: Reuters

Збірна України отримає нову ігрову форму у жовтні 2024 року. УАФ узгодила всі деталі зі спонсорами національної команди.

Про це йдеться у випуску програми "Вацко Live".

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Збірна України отримає нову форму

За словами Віктора, співпрацю з новим спонсором анонсували ще навесні, а самі переговори тривали понад три місяці. В результаті було підписано угоду, проте команда стартуватиме у новому розіграші Ліги націй ще в старому екіпіруванні.

Виявляється, термін угоди із попереднім технічним спонсором (Joma) спливає у вересні, тож у двох матчах укранцям доведеться грати у "старій" формі.

Крім цього, зазначається, що Adidas та Українська асоціація футболу планують організувати велику презентацію нової форми.

"Це буде щось велике і грандіозне. І заплановане це на жовтень, при тому, що документи були підписані ще в липні. Але нюанс полягав в тому, що УАФ мала діючий контракт із нинішнім технічним партнером до 1 вересня", — каже Вацко.

Відповідно ніхто зі сторін не хотів робити жодних кроків, які порушували б цей контракт. Тож презентація нової форми відбудеться в жовтні і вже тоді у матчах Ліги націй проти Грузії та Чехії команда Сергія Реброва буде у новому екіпіруванні.

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